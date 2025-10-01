Microsoft bestätigt große Änderungen am Game Pass

HQ

Nach jüngsten Gerüchten hat Microsoft nun große Änderungen am Game Pass bestätigt, mit erheblichen Änderungen an den verschiedenen Abonnements und Preiserhöhungen. Beginnen wir mit dem, worauf die meisten Leute wahrscheinlich am meisten neugierig sind: Game Pass Ultimate.

Microsoft verspricht jetzt weitere "Day-One " -Starts - über 75 pro Jahr - und fügt dem Abonnement auch die Fortnite Crew (mit Zugang zum Fortnite Battle Pass, 1.000 V-Bucks pro Monat und andere Goodies), Riot Games-Belohnungen und Ubisoft+ Classics hinzu, während frühere Dienste wie EA Access bestehen bleiben. Um zu zeigen, dass sie es ernst meinen, kommen allein heute 45 Spiele hinzu, darunter Hogwarts Legacy und mehrere Assassin's Creed-Titel.

Darüber hinaus verlässt Xbox Cloud Gaming die Beta-Phase und kann nun in 1440p ausgeführt werden. Sie verbessern auch ihr Punktesystem mit dem Belohnungsprogramm, so dass Ultimate-Abonnenten den Gegenwert von 100 US-Dollar pro Jahr (100.000 Punkte) verdienen können, die sie ausgeben können.

Dies bedeutet jedoch, dass der Preis angehoben wird, und zwar deutlich. Der neue monatliche Preis für den Service beträgt 29,99 $, was einer Erhöhung von 50 % entspricht.

Microsoft hat sich auch an den Namenskonventionen von Sony für seine Abonnements orientiert und Game Pass Core in Game Pass Essential umbenannt, während Game Pass Standard zu Game Pass Premium wird.

Game Pass Essential hingegen behält seinen Preis von 9,99 $ pro Monat bei. Die Anzahl der enthaltenen Spiele verdoppelt sich jedoch von 25 auf 50, und das Angebot gilt sowohl für PC als auch für Xbox. Darüber hinaus erhalten Sie unbegrenztes Cloud-Gaming, etwas, das zuvor nicht enthalten war, sowie Belohnungen von Riot Games. Mit diesem Abonnement können Sie bis zu 25 US-Dollar mit dem Belohnungsprogramm erhalten.

Was ist mit Game Pass Premium ? Es wird seinen Preis von 14,99 US-Dollar beibehalten, aber auch eine größere Bibliothek (derzeit 200 Titel) mit PC-Spielen erhalten. Sowohl Diablo IV als auch Hogwarts Legacy werden hinzugefügt, neben vielen anderen. Von Xbox veröffentlichte Titel werden innerhalb eines Jahres zum Abonnement hinzugefügt (ausgenommen Call of Duty). Auch hier kommt kostenloses Cloud-Gaming hinzu, und Premium-Kunden erhalten alle Vergünstigungen in Spielen wie League of Legends, Call of Duty: Warzone und Rainbow Six: Siege X. Mit dem Abonnement können Sie jährlich bis zu 50 US-Dollar im Belohnungsprogramm verdienen, indem Sie Spiele spielen.

Schließlich haben wir PC Game Pass, der bleiben wird, aber der Preis wird von 11,99 $ auf 16,49 $ steigen, und es wird keine anderen Änderungen (weder gute noch schlechte) geben, außer der Hinzufügung von Ubisoft+ Classics.

Was halten Sie von diesem neuen Plan für den Game Pass von Microsoft, über den Sie auch auf Xbox Wire mehr erfahren können?