Microsoft bestätigt, dass Fable nicht auf der Gamescom sein wird

Ist es an der Zeit, sich offiziell Sorgen um Fable zu machen? Einige Fans scheinen das zu glauben, nachdem Microsoft bestätigt hat, dass das Spiel - ursprünglich mit einem geplanten Veröffentlichungsdatum für dieses Jahr angekündigt - auf der Gamescom völlig fehlen wird. Letztes Jahr bestätigte Microsoft, dass der Titel auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, und seitdem herrscht Funkstille unter den Entwicklern. Die Besorgnis hat nach den Massenentlassungen in diesem Jahr, bei denen 14.000 Mitarbeiter gezwungen waren, ihre Arbeitsplätze zu verlassen, nur noch zugenommen.

Xbox war besonders hart betroffen, und viele befürchten nun, dass dies auch die Entwicklung von Fable beeinflusst haben könnte. Nachdem die Gamescom als potenzielle Gelegenheit für ein Showcase gestrichen wurde, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die verbleibenden großen Gaming-Events des Jahres. Die Tokyo Game Show steht vor der Tür, aber es wird erwartet, dass Microsoft dort nur minimal präsent sein wird. Vielleicht die Game Awards in diesem Winter? Im Moment können wir nur abwarten – aber das Schweigen von Microsoft gibt immer mehr Fans das Gefühl, dass Fable noch lange nicht abgeschlossen ist.

Also, was denkst du über die Zukunft von Fable ? Werden wir das Spiel jemals sehen, oder ist es wahrscheinlicher, dass Microsoft sich dafür entscheidet, das Projekt ganz abzubrechen?