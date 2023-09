Microsoft behauptete, es habe während der Verhandlungen mit Activision Blizzard erwogen, die Spieleindustrie zu verlassen

HQ

Wie Sie wissen, hat Microsoft gestern ein riesiges Leck erlitten, bei dem Tonnen von geheimen Dokumenten an die Öffentlichkeit gelangten. Während es bei vielen von ihnen um Dinge ging, die später kommen würden (wie Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion und Fallout 3, ein neues Xbox-Modell und Xbox-Konsolen der nächsten Generation) - von denen Phil Spencer gestern spät sagte, dass es sich um alte Pläne handelte -, handelten andere Dokumente von E-Mail-Konversationen und dergleichen.

Eine davon betraf einen Dialog zwischen einem FTC-Anwalt und Xbox-Chef Phil Spencer während der Gerichtsverhandlungen über Microsofts Versuch, Activision Blizzard zu kaufen. Hier erklärte Spencer, dass ein Diagramm, das Microsofts Weg zu 100 Millionen Abonnenten zeigt, in dem Spencer argumentierte, dass zu wenig vom Kuchen von Konsolen stammte, dazu führen könnte, dass Microsoft die Spieleindustrie verlässt:

"Ich glaube nicht, dass das zukünftige Xbox-Geschäft so aussehen würde. Dies ist eine Präsentation unserer Geräteorganisation für das Gaming-Führungsteam, also ist dies die Ansicht des Teams, das mit dem Aufbau unserer Hardware beauftragt ist, wie das zukünftige Geschäft aussehen würde.

Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir uns aus dem Spielegeschäft zurückziehen würden, wenn wir außerhalb der Konsole nicht mehr Fortschritte machen. Wenn das das Ergebnis wäre, würden wir - ich glaube nicht, dass wir noch im Geschäft wären.

Ein Großteil unserer Kunden wird von unserer eigenen Hardware gefunden, ich hoffe, dass dies früher als 2030 der Fall sein wird. Als Sie mich also fragten, ob ich mit diesem Diagramm einverstanden bin, müssten Hellgrün und Blau, je nachdem, welche Farben Sie dort sehen, viel früher viel größer sein. Ich würde sagen, dass wir im GJ26, '27 in dieser Position sein sollten, sonst müssten wir eine andere Entscheidung mit dem Unternehmen treffen."

Es sei jedoch daran erinnert, dass die Aussage im Lichte des Kaufversuchs von Microsoft gesehen werden sollte Activision Blizzard, und dass die Drohung, die Spielewelt verlassen zu müssen, daher als Argument verwendet wird, um Richter und die FTC zu überzeugen. Spencer hat zuvor gesagt, dass die Übernahme von Activision Blizzard kein Deal-Breaker ist, und angesichts all dessen, was sie in den letzten Jahren bereits gekauft haben, scheint es unwahrscheinlich, dass sie plötzlich alles wieder verkaufen würden, um die Branche zu verlassen.

Danke, Wccftech.