Microsoft behauptet: Xbox Series sei gefragter als alle vorherigen Xbox-Modelle

Sony und Microsoft rühmten sich letztes Jahr damit, dass die Nachfrage von Playstation 5 und Xbox Series bei der Veröffentlichung im November die Verfügbarkeit der Geräte bei weitem überstieg. Obwohl die Hersteller mehrere Millionen Geräte produzierten, waren und sind die Konsolen bis heute schnell vergriffen.

Während des gestrigen Investorentreffens bestätigte Microsofts Geschäftsführer Satya Nadella, dass sich die Xbox Series weiterhin besser verkaufe, als es die vorherigen Konsolen des Unternehmens im vergleichbaren Zeitraum taten. Wie viele Xbox Series tatsächlich verkauft wurden, will uns der Manager aber wie üblich nicht verraten. Uns fällt es nicht schwer zu glauben, dass das Xbox-Series-Duo in neun Monaten besser abgeschnitten hat, als es bei der Xbox, der Xbox 360 oder der Xbox One der Fall war.

Quelle: Tom Warren.