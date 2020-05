Microsoft begrüßt japanisches „Brain Punk"-Szenario Scarlet Nexus auf Xbox

Microsoft hat heute auch an Anime-Fans gedacht und Bandai Namco ein Actionspiel namens Scarlet Nexus enthüllen lassen. Verantwortlich sind Entwickler, die zuletzt an der Tales-of-Reihe mitgewirkt haben und das Ergebnis ist zumindest fantasievoll. In der fernen Zukunft haben manche Menschen „psychische Hormone" hervorgebracht, mit denen sie in der Lage sind, Teile der Umgebung als telekinetische Waffe einzusetzen. Leider konnte die Menschheit diese neue Evolutionsstufe nicht lange genießen, da ungefähr gleichzeitig eine Lebensform aus dem Himmel herabstieg, die nur als „Others" bezeichnet wird und mächtig Chaos auf der Erde anrichtet.

Wir bekämpfen diese Feinde mit flotten Schwerthieben und wuchtigen Gebietsangriffen in der Rolle von Yuito Sumeragi, dem neuesten Mitglied der „Other Suppression Force". Er gehört zu der Truppe, die diese fiesen Kreaturen in New Himuka auslöschen soll. Bislang sind lediglich Xbox Series X und Xbox One als unterstützte Plattformen für Scarlet Nexus angekündigt worden, Smart Delivery auf der Xbox wurde aber bereits bestätigt.

Quelle: Xbox Wire.