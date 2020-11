Microsoft arbeitet an "AAA Open-World Titel" mit geheimen Entwickler

Eine der Abteilungen des Xbox Game Studios, ist Xbox Game Studios Publishing. Dabei handelt es sich um die Publisher-Sparte, die an Spielen der externen Studiopartner wie Ori and the Blind Forest, Sunset Overdrive und Tell Me Why arbeitet.

Der bekannte Xbox-Insider Klobrille hat nun bemerkt, dass Dave Mongan, Narrative Director des Xbox Game Studios Publishing Teams, etwas interessantes auf seinem LinkedIn-Profil zu stehen hat. Dort schreibt er davon, dass er aktuell an ''einem AAA Open-World Titel, der noch angekündigt werden muss'' arbeitet. Dieser Abschnitt wurde nach der Veröffentlichung von Klobrille gelöscht, doch das Internet vergisst nie.

Dabei könnte es sich um eine bereits existierende IP handeln oder etwas komplett neues. Es könnte jeder von Microsofts Entwicklern sein und auch über den Release wissen wir nichts. Passend zum AAA-Umfang könnte Microsoft mit Asobo, Avalanche, Bungie, Crytek oder auch Techland zusammenarbeiten.

Durch die Abwesenheit von Halo Infinite zum Verkaufsstart der Xbox Series S und X, fühlt sich der Spielekatalog der Xbox ein wenig leer an. Umso erfreulicher ist es also, dass etwas neues auf dem Weg ist.