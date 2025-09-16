Microsoft ändert die Funktionalität der Xbox-Taste für PC

HQ

Microsoft hat gerade einige neue Pläne für alle bekannt gegeben, die PC-Spiele unter Windows 11 mit ihrem Xbox Series S/X-Controller spielen. Es handelt sich um eine neue Funktion für die Xbox-Taste, bei der durch langes Drücken die Aufgabenansicht geöffnet wird, um Ihnen die Auswahl und Verwaltung Ihrer Spiele zu erleichtern, was insbesondere dazu gedacht ist, die Arbeit für zukünftige tragbare Xbox-Geräte zu erleichtern.

Wie zuvor öffnet sich durch kurzes Drücken die Game Bar, und Sie können den Controller auch ausschalten, indem Sie ihn noch länger gedrückt halten. Den Kommentaren in den sozialen Medien nach zu urteilen, scheint nicht jeder davon begeistert zu sein, dass zwei Funktionen mit einer langen Presse verbunden sind. Wir werden sehen, wie es sich anfühlt, nachdem wir es eine Weile benutzt haben, oder ob Microsoft eine andere Lösung wählt.