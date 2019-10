Microsoft: Abonnenten Xbox Game Pass spielen 40 Prozent mehr

Gaming-Abos sind im Kommen, doch an wen richtet sich das Geschäftsmodell eigentlich? Laut Microsoft nehmen vor allem Vielspieler die Verfügbarkeit ihres breit aufgestellten Games-Katalogs in Anspruch, denn die Abonnenten von Xbox Game Pass spielen im Schnitt etwa 40 Prozent mehr Spiele, als normale Nutzer. Agostino Simonetta, Chef des firmeneigenen Publishing-Labels ID@Xbox, teilte auf einem Investorenkongress in London letzte Woche viele spannende Nutzungsdaten des Dienstes mit und hob einige Statistiken gesondert hervor:

"Leute, die sich dem Abonnement anschließen, sind viel engagierter. Nun, sie haben eine Menge freie Spiele zu spielen, sind tatsächlich aber auch außerhalb des Abonnements viel aktiver. Sie gehen in die Läden und kaufen mehr Spiele, als vor ihrem Beitritt."

Laut Simonetta hilft der Game Pass Nutzern auch dabei, ihre Gaming-Horizonte zu erweitern. 91 Prozent der Abonnenten würden Titel ausprobieren, die normalerweise nicht ihren bevorzugten Genre-Vorlieben entsprechend. Die Daten würden belegen, dass Mitglieder im Schnitt beinahe ein Drittel mehr Genres spielen, als zuvor.

"Wir sehen in bestimmten Kategorien einen massiven Anstieg", sagte Simonetta. "Wenn ein Titel in Game Pass aufgenommen wird, steigt die Nutzung aller Spiele im Xbox Game Pass-Katalog im Allgemeinen um das Sechsfache. Wir sehen Game Pass als Chance, den Horizont neuer Fans zu erweitern."

Die Aussage, dass, nachdem ein neuer Titel zum Game Pass hinzugefügt wurde, plötzlich alle Spiele im Schnitt von sechsmal so vielen Nutzern gespielt werden, wirft einige Fragen auf, die wir an dieser Stelle nicht beantworten können. Womöglich deutet diese Aussage darauf hin, dass das Abonnement, trotz offenbar hoher Nutzerzahlen, von seinen Kunden nicht sehr intensiv genutzt wird. Das scheint sich jedoch zu ändern, nachdem dem Service ein neues Spiel hinzugefügt wurde. Wir empfehlen, dieser Aussage nicht zu viel Wert zukommen zu lassen.

Quelle: Gamesindustry.biz.