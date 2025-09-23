Microsoft: "2025 ist unsere bisher größte Investition in den Game Pass"

HQ

Wie du wahrscheinlich bemerkt hast, war es ein wirklich gutes Jahr, um ein Abonnent von Game Pass zu sein. Und es ist nicht nur ein Bauchgefühl. ID@Xbox-Chef Chris Charla kommentiert diese Tatsache in einem Interview mit Eurogamer und verrät, dass der Dienst in diesem Jahr seine bisher größten Investitionen getätigt hat und erklärt, dass sie Vereinbarungen mit über 150 Partnern getroffen haben:

"Die Mehrheit der Partner, die ein Spiel im Game Pass hatten, wollen ihre zukünftigen Titel in den Service einbringen. Aus diesem Grund haben wir Verträge mit mehr als 150 Partnern unterzeichnet, um den Katalog zu erweitern. Wir arbeiten weiterhin jedes Jahr mit Hunderten von Partnern zusammen, um kommende Titel zu prüfen."

Zu den Titeln, die 2025 am ersten Tag hinzugefügt wurden, gehören Avowed, Clair Obscur: Expedition 33, Doom: The Dark Ages, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Remastered und Wuchang: Fallen Feathers - und natürlich Hollow Knight: Silksong. Charla sagt weiter, dass sie mehr Geld als je zuvor in dieses Projekt investiert haben:

"Letztes Jahr haben wir mit über 50 Teams zusammengearbeitet, um ihren ersten Game Pass-Vertrag zu unterzeichnen. Dieses Jahr markiert unsere bisher größte Investition in den Game Pass, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den aufregendsten und vielfältigsten Katalog im Gaming-Bereich zu liefern."

Es ist erwähnenswert, dass Charla hier über Deals mit Drittanbietern spricht, aber wie wir wissen, lief es auch an der First-Party-Front solide. Was denkst du über das bisherige Game Pass-Angebot im Jahr 2025?