MicroSD-Express-Karten sind in Japan anderthalb Monate vor der Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 ausverkauft

HQ

Wir sind weniger als zwei Monate von der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 entfernt, der Konsole der nächsten Generation, die eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich bringt und gleichzeitig das Hybridformat beibehält, das ihren Vorgänger so erfolgreich gemacht hat. Trotz der Unzufriedenheit über die Preiserhöhung im Vergleich zur aktuellen Generation bleiben die Prognosen positiv, und es wird erwartet, dass es der erfolgreichste Konsolenstart in der Geschichte wird. Und es scheint, dass einige seiner Add-Ons auch darauf hindeuten, dass dies der Fall sein wird, wie z. B. die Speichererweiterung in Form von MicroSD Express-Karten.

Es stellt sich heraus, dass diese MicroSD-Speicherkarten (anders als die, die in Switch 1 verwendet werden können) in Japan ausverkauft sind. Wie das japanische Portal GDM berichtet, sind die Express-Karten nicht nur in den Geschäften in Akihabara, sondern auch im ganzen Land vergriffen, was für Aufsehen gesorgt hat, das sogar in den japanischen Mainstream-Medien erschienen ist.

Nintendo Switch 2 ist standardmäßig mit 256 GB Speicher für die Installation von Spielen ausgestattet, und nach dem, was wir bisher gesehen haben, gibt es keinen großen Sprung im Speicher, den First-Party-Spiele auf der kommenden Konsole benötigen werden, daher sehen wir bei diesem Kauf keine große Dringlichkeit. Aber wenn man bedenkt, dass einige bestätigte Drittanbieter wie Elden Ring oder Cyberpunk 2077 in dieser Hinsicht anspruchsvoll sind, werden die Japaner vielleicht von der Ankunft dieser Titel profitieren, wenn der 5. Juni kommt. Außerdem können sie sich diese kleine Investition leisten, da das Budgetmodell Nintendo Switch 2 in diesem Land nur zum Verkauf angeboten wird.