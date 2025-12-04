Micron schließt die Verbrauchermarke Crucial nach fast 30 Jahren

HQ

Crucial, eine bekannte, stabile, leistungsfähige und sehr preiswerte Speicher- und Speichermarke, hergestellt vom OEM-Hersteller Micron, hat laut einer Pressemitteilung beschlossen, das Geschäft vollständig einzustellen, wobei die letzten Lieferungen im Februar 2026 versandt wurden.

Dies ist vollständig auf die Forderungen von KI-Rechenzentren zurückzuführen, und Micron ist überraschend ehrlich bezüglich der Schließung der Marke.

"Das KI-getriebene Wachstum im Rechenzentrum hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Speicher und Speicher geführt. Micron hat die schwierige Entscheidung getroffen, das Verbrauchergeschäft von Crucial zu verlassen, um das Angebot und den Support für unsere größeren, strategischen Kunden in schneller wachsenden Segmenten zu verbessern."

"Dank einer leidenschaftlichen Verbrauchergemeinschaft ist die Marke Crucial zum Synonym für technische Führung, Qualität und Zuverlässigkeit modernster Speicher- und Speicherprodukte geworden. Wir möchten unseren Millionen von Kunden, Hunderten von Partnern und allen Micron-Teammitgliedern danken, die die Crucial-Reise in den letzten 29 Jahren unterstützt haben", sagte Sumit Sadana, EVP und Chief Business Officer bei Micron Technology, sagte Sumit Sadana, EVP und Chief Business Officer bei Micron Technology

Wir haben Crucial-Produkte, die wir bei Gamereactor verwenden, und sie haben uns kein einziges Mal im Stich gelassen. Eine Marke, die vermisst wird.