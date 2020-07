Microids erbaut Asterix & Obelix XXL Romastered nicht an einem Tag

Im Jahr 2004 haben wir Asterix & Obelix XXL für die Playstation 2 und den Nintendo Gamecube erhalten und diese Woche bestätigte der französische Videospiel-Publisher Microïds, dass sie an einem Remaster arbeiten. Genauer gesagt an einem "Romaster", wie sie es nennen, denn unter diesem Titel soll das Game im Oktober auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Das Spiel verfügt über aktualisierte Grafiken, lässt uns auf Wunsch hin aber zur eckigen Originalpracht wechseln. Es wird wohl auch zwei neue Spielmodi, aktualisiertes Gameplay und neue Animationen geben, aber davon haben wir bislang noch nichts gesehen. Die Stimmen aus dem Original bleiben erhalten, das Indie-Team von Osome Studio entwickelt das alles. Der Release ist für den 22. Oktober in Europa vorgesehen.