Microids auf der Gamescom: Fünf Spiele, die unsere Aufmerksamkeit auf der diesjährigen Messe erregt haben

Die Gamescom kann ein ungewöhnlicher Ort sein, den man als Pressevertreter besuchen kann. Wir vereinbaren tonnenweise Termine, haben aber nur einen Bruchteil der Zeit, um tatsächlich zu spielen und die betreffenden Projekte selbst in die Hand zu nehmen, bevor wir zu einem anderen Termin weiterziehen müssen (der aufgrund der Größe der Koelnmesse vielleicht 15 Minuten zu Fuß entfernt ist). Glücklicherweise hatte ich den Luxus, mich am Microids-Stand hinzusetzen, um mir eine Handvoll einzigartiger und unterschiedlicher Spiele anzusehen. Während Sie bald Interviews zu jedem dieser Projekte sehen werden, finden Sie hier ein Update zu den vielversprechenden Projekten, die Microids auf Lager hat.

Reich der Ameisen

Ich will nicht lügen, dieses Spiel ist schwer zu verstehen. Es ist eine Adaption der berühmten Empire of the Ants Geschichte, in der eine einzelne Ameise die Herausforderung annimmt, ihre Kolonie durch verschiedene Gefahren zu führen. Die Leute von Tower Five haben dieses Konzept übernommen und es in einen Strategie-Abenteuer-Hybrid verwandelt, in dem du Herausforderungen annimmst, die unterschiedlich schwierig sind und sich um einfache Erkundungsaufgaben bis hin zu wirklich komplexen strategischen Unternehmungen drehen, bei denen du verschiedene Kolonien und Basen anordnen und kontrollieren und sie nutzen musst, um eine funktionierende Armee aufzubauen, die die gesamte Kolonie schützen und jede eingehende Bedrohung überwältigen kann.

Während sich die breiteren Gameplay-Elemente als kleine Herausforderung erwiesen, war der Bereich, der wirklich herausragte, zweifellos die fotorealistische Grafik. Dieses Spiel spielt aus der Perspektive einer winzigen Ameise und zeigt eine Mikrowelt, die sonst vielleicht am besten in der Pikmin-Serie gezeigt wird. Die fotorealistischen Elemente führen jedoch dazu, dass das, was für uns Menschen oft ein Ärgernis wäre, in diesem Spiel plötzlich zum Horror wird, und das wurde bei der Begegnung mit einer Gartenspinne unbedingt verstärkt...

Amerzone - Das Vermächtnis des Entdeckers

Ich wusste eigentlich nicht, was Amerzone ist, als ich zum ersten Mal in dieses Spiel eingestiegen bin. Ich wusste nicht, dass es sich um ein Remaster eines einst geliebten Abenteuertitels handelte, aber zum Glück hielt mich das nicht davon ab, zu sehen, was diese moderne Version auf Lager hatte. Amerzone - The Explorer's Legacy ist ein Point-and-Click-Abenteuer, in dem es darum geht, die Geheimnisse des unerforschten Amazonas-Dschungels zu lüften. Es gibt eine Kerngeschichte, der du folgen kannst, und viele Umgebungsrätsel, die es zu knacken und zu lösen gilt, von denen viele dich auf Trab halten werden, während du versuchst, ihre Herausforderungen zusammenzusetzen.

Da es sich um eine sehr einfache Erfahrung handelt, bei der man den Großteil des Gameplays mit nur einer Hand abschließen kann, steht die Frage, ob Amerzone in der Lage sein wird, das Interesse der Fans im Laufe der Stunden zu wecken, im Vordergrund. Ich muss sagen, dass viele der früheren Herausforderungen und Rätsel viel dazu beigetragen haben, mich zu unterhalten, also können die Entwickler von Microids Paris hoffentlich weiterhin an dieser Front überraschen.

Die Schlümpfe: Träume

Nach meinem ersten Tag auf der Messe war dieser niedliche kleine Plattformer tatsächlich eines meiner Highlights. The Smurfs: Dreams ist ein 3D-Plattformer, in dem die kultigen kleinen blauen Kerle gegen den bösen Gargamel antreten, nachdem er die Bewohner von Smurfs Village unter einen Zauber gesetzt hat, der sie in einen tiefen Schlaf zwingt. Ziel ist es, in die Träume der verschiedenen Schlümpfe einzudringen, um sie - fast wie in Inception - von innen heraus aus ihrem Schlaf zu wecken.

Dieser Plattformer hat alles, was man sich für ein Spiel dieser Art wünscht und braucht, um sich auszuzeichnen. Es ist einfach zu erlernen und zu spielen, hat eine lebendige und farbenfrohe Grafikrichtung, abwechslungsreiche thematische Welten, jede Menge Nischen- und unterhaltsame Spielmechaniken, aufregende Boss-Battlewahs, kooperative Unterstützung und das alles, während man aus einer ungewöhnlicheren isometrischen Perspektive spielt. Ich werde nicht behaupten, dass dies ein Astro Bot -Anwärter ist, aber es ist definitiv ein Plattformer, auf den man achten sollte.

Feuerstein: Schatz des Vergessens

Ein weiterer Titel, der mich überrascht und fasziniert hat. Flint: Treasure of Oblivion ist ein Piraten-RPG, das rundenbasierte Strategien für seine Kämpfe verwendet. Es basiert auf der Treasure Island IP und ist so konzipiert, dass es sowohl teilweise authentisch ist, wie Piraterie im 18. Jahrhundert dargestellt wurde, als auch eine modernere und künstlerischere Erzählrichtung bietet, die Comics beinhaltet.

Die Geschichte und der erzählerische Ansatz von Flint waren definitiv der Teil des Erlebnisses, der meine Aufmerksamkeit am meisten erregt hat, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Entwickler Savage Level große Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass einige der Orte, an denen das Spiel spielt, so authentisch wie möglich sind. Das Team unternahm Reisen zu vielen berühmten Orten in der Karibik, um sicherzustellen, dass ihre digitale Interpretation genau richtig war, sodass du sicher sein kannst, dass dieses Piraten-RPG ein Abenteuer bieten wird, das sich echt anfühlt.

Kleines großes Abenteuer: Twinsens Suche

Zuletzt haben wir Little Big Adventure: Twinsen's Quest. Dies ist ein Remake des berühmten 90er-Jahre-Titels, und zugegebenermaßen war das ein Spiel, das ich noch nie erlebt hatte, bevor ich diese moderne Adaption ausprobierte. Während mir versichert wurde, dass das Gameplay nur aus Versuch und Irrtum bestehen soll und dass es eine ziemliche Herausforderung ist, hat es mich in der Praxis ein wenig verunsichert. Die Balance und das Design fühlten sich etwas zu starr und steif an, und die Welt fühlte sich eher mühsam an, als eine, die ich mir aus dem Weg machen möchte, um jedes Geheimnis und zusätzliche Ziel aufzudecken.

Für die Fans von Little Big Adventure kann ich hinzufügen, was Sie zweifellos in Aufregung versetzen wird, dass dieses Spiel viel größer sein wird als das Original, mit mehr Inhalten zum Erkunden und Möglichkeiten, dies zu tun. Außerdem wurde die Grafik verbessert, verwendet aber immer noch einen Low-Poly-Stil, es gibt neue Musik vom ursprünglichen Komponisten und die Magic-Ball-Mechanik wurde aktualisiert, um sie reaktionsschneller und wirkungsvoller zu machen, wenn sie in Aktion ist.

Dies ist also nur ein Ausschnitt dessen, was Microids für den Rest des Jahres 2024 und darüber hinaus auf Lager hat. Bleib dran für Interviews mit den Entwicklern der einzelnen Spiele in deiner lokalen Gamereactor-Region.