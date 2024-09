Mickey-Mouse-Horror Screamboat zeigt sich mit einem Teaser-Trailer

HQ

Disneys lustige Maus ist die neueste in einer langen Reihe von Figuren, die in die Öffentlichkeit gelangt sind, und wie Winnie Puuh, Bambi und viele andere ist es Zeit für eine Horrorfilm-Parodie. Screamboat ist der Name des kommenden Horrorfilms mit Mickey Mouse in der Hauptrolle und hinter seiner Maske verbirgt sich David Howard Thornton, die gleiche Person, die den Albtraumclown Art in den Terrifier-Filmen zum Leben erweckt hat.

Unten könnt ihr euch einen ersten kleinen Teaser-Trailer ansehen, der einen Hinweis darauf gibt, was kommen wird, wenn Micky an Bord eines alten Bootes auf einen Amoklauf geht.

Ist das etwas, was Sie gerne sehen würden?