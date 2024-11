Mickey 17 verzögert sich um drei Monate

HQ

In einer idealen Welt hätten wir inzwischen alle Mickey 17 gesehen. Der Film hätte irgendwann in diesem Jahr in die Kinos kommen sollen, wurde aber stattdessen auf eine Premiere im Januar 2025 verschoben. Nun haben sich die Pläne geändert, der Termin wurde noch einmal verschoben.

Collider berichtet, dass die Verzögerung von Mickey 17 darauf zurückzuführen ist, dass das Michael-Jackson-Biopic verschoben wurde. Nachdem das Michael-Jackson-Biopic von Lionsgate von einer Veröffentlichung im April auf einen im Oktober verschoben wurde, hinterließ es im April eine große Lücke. Eine Lücke, die Mickey 17 und Warner Bros. gerne füllen.

"Wir sind begeistert von dem neuen Termin und sehr glücklich, dass der Film dem Publikum in IMAX zur Verfügung stehen wird", sagte ein Sprecher von Warner Bros. in einer Erklärung. Das neue offizielle Datum ist der 18. April 2025, und obwohl es nicht wie eine lange Verzögerung aussieht, werden sich die Wintermonate dadurch noch länger anfühlen.