Mickey 17: Der erste Trailer zeigt, wie es ist zu sterben

Der Regisseur von Snowpiercer und Parasite, Bong Joon Ho, ist zurück mit dem ersten Trailer zu seinem Sci-Fi-Film Mickey 17. Der Film mit Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette, Steven Yeun und anderen spielt in der fernen Zukunft.

Als die Erde nicht mehr wirklich der richtige Ort ist, meldet sich Micky als Expendable, eine Person, die sich den gefährlichsten Aufgaben stellt, die sich die Menschheit vorstellen kann. Wenn Micky stirbt, ist das alles schön und gut, denn er wird einen neuen Körper bekommen, um seinen alten zu ersetzen.

Als jedoch zwei Mickeys gleichzeitig am Leben sind, wird es etwas seltsam. Schauen Sie sich den Trailer unten selbst an, und Sie können sich den Film in voller Länge am 31. Januar 2025 in den Kinos ansehen.