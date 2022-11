Mick Gordon hat sich über die verpfuschte Doom Eternal-Soundtrack-Veröffentlichung geäußert

HQ

Damals, als der Doom Eternal-Soundtrack Anfang 2020 debütierte, wurde er von den Fans ziemlich kritisiert. Die Leute waren nicht gerade von der Qualität des Soundtracks angetan und nutzten die sozialen Medien, um ihrer Frustration Luft zu machen. Zu dieser Zeit meldete sich der Komponist Mick Gordon zu Wort und äußerte auch einige Beschwerden mit dem OST, aber abgesehen davon, dass ein Statement des ausführenden Produzenten Marty Stratton auf einer Reddit-Seite auftauchte, verblasste diese ganze Situation irgendwie.

Bis heute, weil Gordon jetzt ein unglaublich langes und detailliertes Statement auf The Medium veröffentlicht hat, in dem er darüber sprach, was mit dem OST aus seiner Perspektive passiert ist und wie es Konflikte mit Stratton bei einigen der Entscheidungen gab, die an dieser Front getroffen wurden.

Gordon erklärt, dass der Post von Stratton " voller Lügen, Desinformationen und Anspielungen" war und dass sie "mir eine sechsstellige Summe angeboten haben, um darüber den Mund zu halten". Darüber hinaus merkt Gordon an, dass er nicht für die Hälfte der Doom Eternal-Musik bezahlt wurde und dass der Soundtrack "Ablehnungen, Mockups, Demos, Viele davon waren nie für die Veröffentlichung gedacht."

Der Grund, warum Gordon aufgeregt ist und diese neue Erklärung zu diesem Thema veröffentlicht hat, ist, seine Wahrheit zu sagen, da er glaubt, dass Strattons Aussage ernsthaften Schaden und Schaden für seinen Ruf als Komponist verursacht hat.

"Martys Worte haben meinen Charakter beschädigt und meinen Ruf angegriffen. Ich habe ihm reichlich Gelegenheit gegeben, dieses Thema anzusprechen, aber seine Weigerung, dies zu tun, hat mir keine andere Wahl gelassen, als diese Erklärung abzugeben."

Unnötig zu sagen, dass es viel zu entpacken gibt, wenn Sie also über die Feinheiten der Situation lesen möchten, können Sie dies unter dem obigen Link tun.