Michelle Yeoh wird die Fortsetzung von Blade Runner 2049 von Prime Video leiten

Amazon ist seit langem dabei, eine Fortsetzung von Blade Runner 2049 zu machen, nicht in Form eines Kinoangebots mit Ryan Gosling und Harrison Ford in den Hauptrollen, sondern in Form einer Fernsehserie, die etwa 50 Jahre später spielt. Passenderweise ist es als Blade Runner 2099 bekannt, und jetzt scheint es so, als wüssten wir, wer diese Show leiten wird.

Variety hat berichtet, dass Michelle Yeoh für die Hauptrolle besetzt wurde. Es wird erwähnt, dass Yeohs Figur als Olwen bekannt ist und gegen Ende ihres Lebens eine Replikantin ist.

Weitere Details über ihre Rolle in der Serie müssen noch mitgeteilt werden, zum Teil, weil wir immer noch darauf warten, einen Hauch von der tatsächlichen Handlung und dem Konzept hinter diesem Projekt zu erhaschen, das sowohl als Fortsetzung des Originals Blade Runner als Fortsetzung von Blade Runner 2049 beschrieben wird.

Es ist unklar, wann Blade Runner 2099 tatsächlich mit den Dreharbeiten beginnen oder letztendlich debütieren wird, aber es ist in Arbeit, seit es im November 2021 angekündigt wurde.