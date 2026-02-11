Michelle Yeoh spielt neben Michelle Yeoh, Michelle Yeoh und Michelle Yeoh in Sandiwara

Sean Baker erlebte kürzlich enormen Erfolg, als Anora auftauchte, zahlreiche Auszeichnungen gewann und sich als riesiger Erfolg bei den Fans erwies. Deshalb sind Sie wahrscheinlich etwas an dem nächsten Werk des Autors/Regisseurs interessiert, das gerade einen Trailer erhalten hat.

Bekannt als Sandiwara, ist dies ein Film, der die lebendige Stadtlandschaft von Penang erkundet und die Lebensgrundlagen vieler der eigenartigen Figuren beleuchtet, die die asiatische Ausbreitung als Heimat berufen. Es ist auch ein seltsamer Film, da im Grunde eine Schauspielerin die Hauptrolle spielt, nämlich Michelle Yeoh, die tatsächlich fünf Figuren in diesem Film spielt: den Kritiker, den Hawker, die Kellnerin, den Vlogger und den Sänger. Ja, eine ziemlich komplexe Darstellung von Yeoh, die für Kritiker ein Kopfschmerz sein wird, falls der Film durchsetzt.

Die Zusammenfassung von Sandiwara fügt hinzu: "Michelle Yeoh liefert eine transformative Darbietung ab, mitten in Penangs lebendiger Stadtlandschaft. In Zusammenarbeit mit dem Oscar-prämierten Regisseur Sean Baker präsentiert Sandiwara eine mutige, immersive Feier von Weiblichkeit, kultureller Identität, kulinarischem Erbe und dem Geist des unabhängigen Kinos."

Sandiwara startet seine Kinolaufzeit ab dem 20. Februar, und unten sehen Sie einen Trailer zu dem Film.