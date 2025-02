Michelle Monaghan erhält immer noch ihre jährliche Tom-Cruise-Torte

HQ

Es gibt eine Art Lauflegende in der Filmindustrie, die sich um Tom Cruise dreht und wie er jedes Jahr Geburtstags- oder Weihnachtskuchen an einige seiner ehemaligen Co-Stars schickt. Glen Powell, Elle und Dakota Fanning, Miles Teller, Tom Hanks, das ist nur eine Sammlung der Stars, die immer noch jedes Jahr die berühmte Torte erhalten, und eine weitere Person, die auf dieser Liste steht, ist Michelle Monaghan.

The White Lotus -Star arbeitete bereits 2006 in Mission: Impossible III mit Cruise an der Mission: Impossible -Franchise und tauchte dann gelegentlich in Fortsetzungen wie Ghost Protocol und Fallout auf. Diese Geschichte mit Cruise bedeutet, dass Monaghan eine häufige Empfängerin des berühmten Cruise-Kuchens ist, was sie in einem Interview mit The Independent bestätigte.

"Natürlich bekomme ich die Tom-Cruise-Torte. Ich bekomme es jedes Jahr und ich liebe es."

Monaghan erläuterte den Kuchen selbst und wie er aussieht: "Oh, es ist jährlich und es ist so ernst! Nun, es ist Kokosnuss und es kommt mit einem kleinen Ornament drauf, weil es während der Feiertage verschickt wird. Und es heißt, wissen Sie, 'Herzliche Grüße, Tom Cruise'. Und er ist so saftig, so dicht und einfach der unglaublich leckere Kuchen, den du je in deinem Leben gegessen hast."

Während Monaghan derzeit in der dritten Staffel von The White Lotus zu sehen ist, wird Cruise das nächste Mal im Mai in Mission: Impossible - The Final Reckoning zu sehen sein.