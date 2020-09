Michel Ancel wird vorgeworfen, für depressive und ausgebrannte Mitarbeiter verantwortlich zu sein

Ubisoft hatte in den letzten Monaten arg damit zu kämpfen, dass sich alarmierend viele Mitarbeiter der eigenen Firma gegen eine Unternehmenskultur ausgesprochen haben, die sexuelle Belästigung, Untreue, toxisches Arbeitsklima und anderer verwerfliche Dinge unterstützt. Als letzte Woche plötzlich der Rayman-Schöpfer Michel Ancel kündigte und das Unternehmen verließ, haben sich einige gefragt, ob diese beiden Dinge wirklich nicht miteinander in Verbindung stehen könnten...

Die französische Zeitung Libération behauptet, dass dem so ist. Ancel sei ebenfalls aufgrund seines "toxischen Führungsstils" während der Arbeit an Beyond Good & Evil 2 überprüft worden, heißt es in der Tageszeitung, was sowohl Ubisoft als auch Ancel anschließend bestätigten. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass die Untersuchung andauere und daher keine Entscheidung von ihrer Seite getroffen wurde.

Die Quellen der Zeitung behaupten weiter, dass weitere Manager eingestellt werden mussten, um die Auswirkung von Ancels wankelmütigen Entscheidungen einzugrenzen, da die Beschäftigten durch die ständigen Richtungswechsel viel Zeit verloren hätten. Die Zeitung berichtet, dass die offensichtlichen Entwicklungsprobleme direkt auf seinen Führungsstil zurückzuführen seien. Das allgemeine Durcheinander habe einige der Entwickler ausgebrannt und depressiv zurückgelassen, heißt es weiter.

Ancel selbst schiebt die Verantwortung teilweise auf die Größe und die Ambitionen des Projekts zurück. Auf Instagram meldete er sich im Nachgang an das gemeinsame Gespräch mit Libération wütend zurück und verurteilt den Bericht aufs Schärfste. Wie die Sache ausgeht, wissen wir nicht, doch er ist in jedem Fall nicht länger an Beyond Good & Evil 2 oder anderen Ubisoft-Spielen beteiligt. Hoffentlich bessert sich die Lage für alle Beteiligten.