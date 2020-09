Michel Ancel lässt Videospiele hinter sich, Beyond Good & Evil 2 und Wild bleiben unvollendet

You're watching Werben

Michel Ancel wählte das Video von einem Fuchs, der gerade versuchte, sein Frühstück zu stehlen, um die große Ankündigung des heutigen Tages zu veranschaulichen. Der erfahrene Entwickler ist der Erfinder von Serien, wie Rayman und Beyond Good & Evil, und er zieht sich nun endgültig von seinem früheren Arbeitgeber Ubisoft und der gesamten Videospielindustrie zurück. Auf Instagram wurde die folgende Nachricht veröffentlicht:

"Heute ist etwas ganz Besonderes für mich. Nach mehr als 30 Jahren habe ich beschlossen, nicht mehr an Videospielen zu arbeiten und mich ganz auf meine zweite Leidenschaft zu konzentrieren: die Wildnis! Mein neues Projekt findet in der realen Welt statt und besteht aus einem offenen Schutzgebiet, das sich der Bildung, Naturliebhabern und... wilden Tieren widmet."

In den letzten Jahren hat Ancel ein kleines Studio namens Wild Sheep eingerichtet, um das mystische Abenteuer Wild zu erschaffen. Gleichzeitig behielt er Ubisofts Beyond Good & Evil 2 im Auge, galt als Koordinator und half beim Formen der künstlerischen Vision. Er lässt beide Projekte unvollendet, doch mit seinen letzten Worten als Entwickler versuchte er gleichzeitig, die Fans aufzuheitern: "Keine Sorge, seit vielen Monaten sind die Teams autonom und die Projekte laufen super gut. Schöne Dinge, die bald zu sehen sein werden."

Ähnliche Worte findet Ubisoft in einer Pressemitteilung. Die Studios in Montpellier seien weiterhin mit der Produktion von Beyond Good & Evil 2 beschäftigt, um die Vision von Ancel zu Ende zu führen, heißt es dort. Weitere Informationen zum aktuellen Stand des Spiels findet ihr in diesem Blog-Eintrag.