Michael van Gerwen zieht sich vom Premier-League-Darts-Spiel zurück, Littler erhält zwei Punkte und ein Freilos ins Halbfinale

Michael van Gerwen, niederländischer Profi-Dartspieler, hat seinen Rückzug von einer Veranstaltung der Professional Darts Corporation (PDC) in Glasgow wegen Krankheit angekündigt. Infolgedessen hat der beliebte Luke Littler ein Freilos ins Halbfinale erhalten, wo er entweder auf Jonny Clayton oder Gerwyn Price antreten wird.

Van Gerwen, derzeit auf Platz vier der PDC Order of Merit, besiegte Littler letzte Woche in Antwerpen in einer K.o.-Runde und zeigte in seinen vorherigen Runden gute Form. Allerdings wird er die gute Serie nicht fortsetzen können, und sein Rivale Littler wird zwei Punkte in der Tabelle und einen Punkt in der Leg-Differenz erhalten, was für die gesamte Premier League Darts wichtig ist.

Nach zwei Runden führt Michael van Gerwen die Premier League Darts mit 5 Siegen und einem Abend an, und Gerwyn Price liegt mit 3 Siegen und 5 Punkten auf dem zweiten Platz.