Michael-Teaser bietet einen Einblick in die Größe

HQ

Das Warten hat endlich ein Ende - und nach viel Schweigen und Geheimhaltung gibt es nun einen kleinen Teaser vom kommenden "Michael". Das großartige Biopic über den ikonischen Popstar und sein turbulentes Leben - voller Moonwalks und musikalischer Triumphe. Regisseur Antoine Fuqua verspricht eine visuell aufwendige Geschichte, die in die Fußstapfen des Popstars treten wird - von der frühen Kindheit bis zum Superstar - mit keinem Geringeren als Jaafar Jackson in der Hauptrolle. Die Ähnlichkeit ist unheimlich und der Verwandte der Jackson-Familie scheint es perfekt geschafft zu haben, Michaels Aussehen, Stimme und Bewegungen einzufangen.

Ob der Film auch all die Kontroversen aus dem späteren Teil seiner Karriere thematisieren wird, sowie die dunkleren Aspekte seiner Kindheit - das verrät der Teaser nicht. Der Premierentermin ist für den 24. April nächsten Jahres angesetzt, und wir drücken die Daumen, dass es wirklich fantastisch wird. Schauen Sie sich den Teaser unten an.

Freust du dich auf Michael?