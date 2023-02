Michael Scott in Mass Effect scheint ein perfekter Ersatz für Commander Shepard zu sein

HQ

Mass Effect ist eine unglaublich beliebte Serie, und unter den liebenden Fans, die liebevolle Tribute kreieren, wird es auch diejenigen geben, die ihre Liebe zu den Spielen durch Memes zeigen.

In der Vergangenheit haben wir den britischen Superspion Austin Powers in Mass Effect gesehen, aber jetzt hat Michael Scott vom US-Büro seinen Weg in die Normandie gefunden, in einem brillant geschnittenen Video.

Das Michael Scott in Mass Effect-Video, das einige von Michaels besten Momenten mit den vielen Crewmitgliedern zusammenstellt, die Shepard für die Normandie rekrutieren kann, ist sicherlich eines für Fans der Spiele oder der Show.

Wenn überhaupt, hat mich das Sehen dieses Videos dazu gebracht, einen vollständigen Mod zu wollen, der den albernen Bürochef als spielbaren Charakter in die Spiele bringt.