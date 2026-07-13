Michael schreibt Geschichte als einziger Biopic, der an den Kinokassen mehr als eine Milliarde Dollar einspielte

Michael, der Film, der Michael Jacksons frühes Leben und seine Karriere zeigt, ist zum erfolgreichsten Biopic aller Zeiten und zum ersten geworden, das an den Kinokassen die Marke von einer Milliarde Dollar überschritt. Der Film war auf dem US-Markt sehr erfolgreich, verdiente aber den Großteil seines Geldes in weiteren internationalen Gebieten.

Laut Box Office Mojo erzielte Michael in den USA 371 Millionen Dollar, anderswo jedoch 629 Millionen Dollar, also insgesamt 1 Milliarde Dollar. Dies übertrifft Oppenheimers Kassenrekord, der bei 975 Millionen Dollar lag.

Michael ist nicht der einzige Film, der am vergangenen Wochenende Geschichte schrieb, denn Obsession ist mit einem Budget von 750.000 Dollar zum umsatzstärksten Original-Horrorfilm des Jahrhunderts geworden.

An anderer Stelle an der Kinokasse sehen wir mehrere familienfreundliche Erfolge, die um die Aufmerksamkeit der Kinobesucher kämpfen. Moana hat gerade mit einem 95-Millionen-Dollar-Debüt für Aufsehen gesorgt, aber Toy Story 5 bleibt an der Spitze der Kinderfilmbranche und nähert sich selbst der Marke von 1 Milliarde Dollar mit 879 Millionen Dollar. Minions & Monsters läuft ebenfalls gut, liegt aber mit 280 Millionen Dollar weit hinterher.