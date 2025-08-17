Michael Pachter: EA will, dass Battlefield eine jährliche Veröffentlichung wird

HQ

Michael Pachter ist wieder dabei und behauptet, dass Battlefield eine jährliche Veröffentlichung werden soll, ähnlich wie Call of Duty. Laut Pachter hat er die Idee direkt mit Byron Beede angesprochen, der derzeit die Marke Battlefield betreut. Angeblich möchte Electronic Arts, dass das Franchise jährlich veröffentlicht wird, wobei drei verschiedene Studios jeweils gleichzeitig ihre eigenen Projekte bearbeiten.

Hier ist, was Pachter in einer Folge von Pachter Factor sagte:

"Und ihr Ziel ist es, dass drei Studios Battlefield auf einer Drei-Jahres-Basis produzieren, damit sie jährlich zu Battlefield kommen können. Und er sagte, dass es fünf bis sechs Jahre dauern wird, bis sie zwei in Folge bekommen, wissen Sie, also werden wir es eine Weile nicht schaffen."

Wenn dies wahr ist, könnte Battlefield schließlich zu einem jährlichen Veröffentlichungsmodell übergehen, obwohl es bis zu fünf oder sechs Jahre dauern könnte, bis dies Realität wird. Welche Auswirkungen diese Strategie auf die Zukunft des Franchise haben könnte, ist noch unklar. Electronic Arts hat lange darauf gedrängt, dass Battlefield direkt mit Call of Duty konkurriert. Wenn man bedenkt, wie beliebt die Beta für den nächsten Teil war, ist es vielleicht keine Überraschung, dass EA weitere Produkte auf den Markt bringen möchte. Die eigentliche Frage ist: Würden jährliche Veröffentlichungen Battlefield als Marke tatsächlich stärken?

Möchten Sie, dass Battlefield eine jährliche Veröffentlichung wird?