Michael Owen hält Harry Kane für "totes Geld" angesichts von Transfergerüchten zu Barcelona

Während Harry Kane bei Bayern München erfolgreich ist, wird er stark mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht sowie mit einer möglichen Rückkehr zu Tottenham und in die Premier League. Gerüchte, die Kane bisher abgelehnt hat, da er weiß, dass er der unangefochtene Star des Teams ist und dort bessere Chancen auf Titel hat.

Laut dem erfahrenen Stürmer Michael Owen, Ballon d'Or 2001, der für Liverpool, Real Madrid und Manchester United spielte, wäre der Kauf von Harry Kane "totes Geld". Das hat er Goal.com gesagt: "Das Problem mit Harry Kane jetzt ist, dass er immer noch ein unglaublicher Spieler ist, aber es ist wirklich totes Geld, wenn man Harry Kane kauft.

Du kaufst für das Hier und Jetzt, und wie viele Jahre wirst du bekommen? Eins, zwei, drei, vier? Ich weiß es nicht. Er zeigt offensichtlich keine Anzeichen von Alterung. Wer weiß."

Mit 32 Jahren hat Kane eine Freigabeklausel von Bayern München über 57 Millionen Pfund und 65,63 Millionen Euro, die Owen für einen Spieler, der vielleicht nicht mehr viele gute Jahre vor sich hat, als übertrieben empfindet. Allerdings ist es ein ähnliches Alter wie Robert Lewandowski, als er bei Barcelona unterschrieb, und er blühte dort seit 2022 auf. Wenn Lewandowski Barcelona im Sommer verlässt, klingt Kane wie ein ähnlicher Ersatz.

