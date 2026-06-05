Michael Olise soll der nächste "galáctico" auf Real Madrids Radar sein: Sie würden 150 Millionen Euro zahlen

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Als Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez am Donnerstagabend ankündigte, dass er nächste Woche an einer "Mystery"-Verpflichtung von 150 Millionen Euro arbeiten wird, die nicht in der Premier League steht, dachten die meisten an die Mittelfeldspieler Vitinha oder Joao Neves von Paris Saint-Germain, beide Landsleute des späteren Trainers José Mourinho.

Neue Berichte vom Freitag deuten jedoch darauf hin, dass er sich tatsächlich auf einen anderen Spieler bezog: einen französischen Nationalspieler in der Bundesliga, Michael Olise, der die Offensivkraft des Teams verstärken sollte. Im Live-Fernsehen bestritt Pérez, dass Olise der Mann sei, auf den er sich bezog, aber neue Berichte des Telegraph Sport berichten, dass Pérez tatsächlich den 24-jährigen Flügelspieler meinte.

Wenn Florentino Pérez am Sonntag, dem 7. Juni, die Wahl gewinnt, würde er für Bayern München einen großen Gewinn machen und bereit sein, 150 Millionen Euro zu zahlen, was ihn zum teuersten Spieler in der Vereinsgeschichte macht, vor Jude Bellingham, der 2023 mit 123 Millionen Euro ankam.

Neben Harry Kane und Luis Díaz war Olise eine ständige Bedrohung im deutschen Team und wurde 2025/26 zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt. Olise erzielte das Siegtor im 4:3-Champions-League-Spiel gegen Real Madrid in der Champions League im April, aber die Madrider Fans würden ihm verzeihen, wenn er als neuer Star ins Team kommt... aber was würde das für die anderen Top-Stürmer Mbappé, Vinícius und Rodrygo bedeuten? Braucht Real Madrid wirklich einen weiteren Stürmer? Nein... es sei denn, sie planen, einen zu verkaufen, um Olise anzulocken.