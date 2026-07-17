Michael Olise möchte laut L'Équipe zu Real Madrid wechseln

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Da nach dem Ausscheiden Frankreichs nicht viel von der Weltmeisterschaft zu berichten ist, hat L'Équipe am Freitag mit Michael Olise auf dem Cover auf den Kiosken veröffentlicht und berichtet, dass der französische Stürmer seinen Teamkollegen in der französischen Nationalmannschaft mitgeteilt hat, dass er zu Real Madrid wechseln möchte.

Laut Zeitung beabsichtigt Olise, Bayern München zu verlassen und zu Real Madrid zu wechseln, wo mehrere Teamkollegen aus Frankreich (Mbappé, Tchouaméni, Konaté und Camavinga, die nicht zur Weltmeisterschaft gefahren sind). Der spanische Klub kennt auch Olises Wunsch und plant, nach der Weltmeisterschaft Verhandlungen mit Bayern München aufzunehmen.

Dies geschieht, nachdem Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer kategorisch bestritten hatte, dass Olise verkauft wird, mit der Absicht, den Spieler bis 2029 bis zum Vertrag zu behalten. Aber da Olise und Real Madrid wahrscheinlich bereit sind, ein Angebot über 150-200 Millionen Euro zu machen, könnte der Schritt möglich sein... was auch zu einem großen Verkauf führen könnte: Laut der französischen Zeitung könnten Vinícius oder Jude Bellingham verkauft werden, um Platz für Olise zu schaffen.