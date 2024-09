Michael Myers kehrt in Call of Duty: Modern Warfare III und Warzone zurück

HQ

Pünktlich zum Herbst und Halloween in Call of Duty ist das beliebte Event The Haunting zurück, was mit einem neuen Trailer bestätigt wurde, der auch Season 6 von MW3 und Warzone ankündigte. Unter anderem taucht mit Michael Myers ein sehr bekanntes Gesicht als spielbarer Charakter auf. Der messerschwingende Psychopath ist bereits in Call of Duty: Ghosts aufgetaucht und könnte als Belohnung für das Abschließen einer Herausforderung im DLC The Fog erhalten werden. Neben Myers tauchen auch die Vogelscheuche aus "Trick 'R" Treat und der Clown aus den "The Terrifier"-Filmen auf.

Im Trailer sehen wir eine etwas gruseligere und düsterere Version der Warzone-Karte Rebirth Island, es gibt auch einige Zombies, was bedeuten sollte, dass wir auch Multiplayer-Modi wie Infected und Hordepoint spielen können.

Staffel 6 erscheint am 18. September, also wetzen Sie bis dahin einfach Ihr Küchenmesser. Activision wird vor der Veröffentlichung weitere Details bekannt geben.