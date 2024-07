Michael Mann will Ende dieses Jahres oder Anfang 2025 mit den Dreharbeiten zu Heat 2 beginnen

Fast 30 Jahre nach einem der besten Cop-Filme aller Zeiten bekommt Heat eine Fortsetzung. Der legendäre Regisseur Michael Mann arbeitet gerade an dem Film, und es scheint, dass er ihm große Priorität einräumt.

Im Gespräch mit der LA Times verriet Mann, dass er derzeit das Drehbuch schreibt und seinen Roman Heat 2 adaptiert. Es ist geplant, mit den Dreharbeiten entweder Ende dieses Jahres oder Anfang 2025 zu beginnen.

Mann hat offenbar Pläne, Robert De Niro und Val Kilmer durch Adam Driver und Austin Butler zu ersetzen, lehnte es aber ab, sich in dem Interview zu äußern. In Anbetracht der Zeitverschiebung ist es vielleicht am besten, etwas jüngeres Blut in die Rollen zu bringen, die Kilmer und De Niro ursprünglich gespielt haben, aber wir werden sehen.