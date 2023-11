Michael Mann über das Casting von Adam Driver in Heat 2: "Wir sind im Gespräch"

HQ

In ein paar Wochen werden wir Adam Driver als Enzo Ferrari in Michael Manns dramatisiertem Biopic Ferrari sehen. Dieser Film wird die turbulente Zeit der Existenz von Ferrari erkunden, in der Enzo versucht, den italienischen Autohersteller nach vorne zu treiben und ein 1.000-Meilen-Rennen durch Italien zu gewinnen, aber es wird auch das erste Mal sein, dass Driver und Mann zusammenarbeiten.

Denn in einem Interview mit Entertainment Weekly wurde Mann nach den Berichten gefragt, dass Driver in der kommenden Fortsetzung von Heat gecastet wird, worauf er einfach antwortete:

"Ja, wir sind im Gespräch. Das ist alles, was ich dazu sagen kann."

Würdest du gerne sehen, dass Driver und Mann wieder vereint sind und an Heat 2 arbeiten?