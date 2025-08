Michael Mando kehrt als The Scorpion in Spider-Man: Brand New Day zurück

HQ

Obwohl die Dreharbeiten für Spider-Man: Brand New Day gerade erst begonnen haben, scheint es, dass allmählich Details über die Handlung des Films und die großen Renditen durchsickern. Konkret wissen wir, dass Mark Ruffalo als Hulk zurückkehren wird und Michael Mando als The Scorpion wieder auftauchen wird.

Dies stammt von The Hollywood Reporter, der auch besagt, dass wir Hulk, Punisher und Spider-Man in einer großen Schlägerei sehen werden, bevor sie herausfinden, dass sie alle eigentlich gute Jungs sind. Dies wurde jedoch noch nicht von Sony oder Marvel bestätigt, also macht euch vielleicht noch keine allzu großen Hoffnungen auf ein Triple Threat Match, das New York erschüttert.

Am Wochenende bestätigte Mando seine Rückkehr in einem Instagram-Post, in dem er ein Skorpion-Tattoo entlang seines Halses zeigte. Außerdem hat er in seiner Instagram-Story ein Kunstwerk gepostet, das Scorpion und Venom zusammen darstellt, vielleicht ein Vorgeschmack auf den ultimativen Bösewicht von Spider-Man: Brand New Day?