Michael Keaton verrät, dass sein richtiger Name Michael Douglas ist

Michael Keaton hat gerade enthüllt, dass er uns alle seit Jahrzehnten belügt. Sein Name ist überhaupt nicht Michael Keaton. Er musste es aufgrund eines SAG-Urteils auswählen. Wie Keaton kürzlich in einem Interview mit dem People-Magazin erzählte, möchte er in Zukunft seinen richtigen Namen verwenden.

Michael Douglas ist der vollständige Name des Schauspielers, aber er möchte in Zukunft als Michael Keaton Douglas bekannt sein. Als er anfing, konnte er nicht Michael Douglas sein, denn die SAG hat eine Regel, die besagt, dass nur ein Schauspieler einen bestimmten Namen verwenden darf.

Der heute 72-jährige Keaton plant, seinen Namen im Abspann seiner zukünftigen Projekte zu sehen. Er hatte geplant, dies in einem kürzlich erschienenen Film zu tun, in dem er die Hauptrolle gespielt hatte, aber anscheinend vergaß er es, als er ihn drehte. Zumindest wissen wir es jetzt, so dass wir, wenn wir Michael Keaton Douglas im Abspann eines Films sehen, nicht glauben werden, dass sich ein überraschendes neues Promi-Power-Paar gebildet hat.

