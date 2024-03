Michael Keaton über Beetlejuice Beetlejuice: "Es macht einfach so viel Spaß"

In einem kürzlichen Interview in der Jess Cagle Show von SiriusXM verriet Michael Keaton, dass Beetlejuice Beetlejuice "einfach so viel Spaß " macht. Der Schauspieler, der zurückkehrt, um seine Rolle im Film wieder aufzunehmen, bekam einen kürzlichen Schnitt zu sehen und bemerkte: "Ich sage zuversichtlich, dass dieses Ding großartig ist."

Er sagte: "Es macht einfach so viel Spaß und ich habe es jetzt gesehen. Ich werde es mir nach ein paar kleinen Änderungen im Schneideraum noch einmal ansehen, und ich kann zuversichtlich sagen, dass das Ding großartig ist."

Keaton beschrieb den Film auch visuell als "wunderschön" und verriet, dass er einige "emotionale" Momente hat.

Er sagte, Beetlejuice Beetlejuice "ist wunderschön, physisch. Der andere war visuell so lustig und aufregend, das ist alles, aber hier und da wirklich schön und interessant emotional. Darauf war ich noch nicht vorbereitet. Es ist großartig."

Beetlejuice Beetlejuice soll am 6. September 2024 in die Kinos kommen.

Danke, The Hollywood Reporter.