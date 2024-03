Michael Keaton schließt eine erneute Rückkehr als Batman nicht aus

HQ

Es gab viele Berichte über die Rückkehr von Michael Keaton als Batman vor ein paar Jahren. Er sollte in einer ziemlich großen Rolle in Batgirl auftauchen und hatte auch zumindest eine Cameo-Szene in Aquaman and the Lost Kingdom. Leider wurde ersterer vor der Premiere aus der Konserve genommen, und da DC das alte Universum verwarf, um ein neues zu beginnen, wurde er auch aus der Aquaman-Fortsetzung entfernt.

Wir haben Keaton jedoch letztes Jahr in The Flash gesehen, etwas, das viele Leute für das Highlight dieses Films hielten. Und es sieht so aus, als würden wir ihn irgendwann wieder Batman spielen sehen, wenn die Sterne gut stehen. In einem Interview mit Happy Sad Confused erklärt Keaton, dass er eine Rückkehr nicht ausschließt, aber sicherlich auch nicht aktiv danach strebt:

"Ich denke nicht viel darüber nach. Sag niemals nie, glaube ich nicht. Alles hängt von etwas anderem ab."

Wir hätten sicherlich nichts gegen einen Batman Beyond Film, in dem Michael Keaton wieder den Caped Crusader spielt, oder was meint ihr?