Michael Keaton kehrt als Beetlejuice im ersten Trailer der Fortsetzung zurück

Der erste Trailer zum Beetlejuice-Sequel, bekannt als Beetlejuice Beetlejuice, hat sein Debüt gegeben. Er kommt von Regisseur Tim Burton und sieht wieder eine Reihe der Originalbesetzung in ihren jeweiligen Rollen wieder, darunter Winona Ryder als Lydia Deetz, Catherine O'Hara als Delia und der Star der Serie, Michael Keaton als titelgebender Dämon Beetlejuice (besser bekannt als Beteiguese).

Der Film wird auch eine Reihe neuer Namen in die Serie bringen, darunter Jenna Ortega als die junge Astrid Deetz, Monica Bellucci als Beetlejuices Ehefrau und Willem Dafoe in einer nicht näher genannten Rolle.

Die Handlung des Films ist wie folgt: "Beetlejuice ist zurück! Nach einer unerwarteten Familientragödie kehren drei Generationen der Familie Deetz nach Winter River zurück. Lydias Leben, die immer noch von Beetlejuice heimgesucht wird, wird auf den Kopf gestellt, als ihre rebellische Teenager-Tochter Astrid das mysteriöse Modell der Stadt auf dem Dachboden entdeckt und das Portal zum Jenseits versehentlich geöffnet wird. Da sich in beiden Reichen Ärger zusammenbraut, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand dreimal Beetlejuices Namen sagt und der schelmische Dämon zurückkehrt, um seine ganz eigene Art von Chaos zu entfesseln."

Beetlejuice Beetlejuice soll am 6. September 2024 in die Kinos kommen. Seht euch den Teaser-Trailer unten an.