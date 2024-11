Michael Jacksons und Frank Sinatra-Produzent Quincy Jones ist gestorben

HQ

Quincy Jones, einer der ganz Großen der US-Musik, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Seine Karriere erstreckte sich über mehr als 75 Jahre, in denen er 28 Grammys erhielt und als einer der einflussreichsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts bezeichnet wurde.

Jones' Tod wurde von seinem Pressesprecher bekannt gegeben. "Heute Abend müssen wir mit vollem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones mitteilen. Und obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat, und wissen, dass es nie wieder einen wie ihn geben wird", sagte seine Familie (via BBC).

Jones verstarb friedlich im Schlaf in seinem Zuhause in Bel Air. Zwar war der Produzent selbst eine Legende, doch seine Karriere erhielt durch seine Mitwirkung am Aufstieg anderer ikonischer Musikgrößen wie Michael Jackson und Frank Sinatra eine außergewöhnliche Bedeutung.

Er arrangierte Fly Me to the Moon neu und verwandelte es in einen Swing, obwohl es ursprünglich ein Walzer war. Zudem produzierte er mehrere Alben von Michael Jackson, darunter Off the Wall, Thriller und Bad.

Werbung: