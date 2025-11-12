Michael Jackson kehrt mit großem Halloween-Thriller-Anstieg in die Top 10 der Musikcharts zurück

HQ

Viele Sängerinnen und Sänger sehen Weihnachten als eine gute Gelegenheit, einen Hit zu landen, der ihnen jedes Jahr Erfolg bringt. Das ist zwar eine bewährte Idee, aber Michael Jackson hatte stattdessen in der gruseligsten Jahreszeit des Jahres, um Halloween herum, absurden Erfolg.

Sein Song Thriller feiert immer im Oktober ein Comeback, wenn die Leute in ein verrückteres Gefühl geraten, und für 2025 hat dies in einem massiven Anstieg des Songs gipfeln, da er nun sowohl in Großbritannien als auch in den USA in die Top 10 der Charts vorgedrungen ist.

In den Vereinigten Staaten kletterte Thriller bis auf Platz 10 der größten Billboard-Singles der Woche, und was das Vereinigte Königreich betrifft, so stellen die offiziellen Charts fest, dass Thriller einen Schritt weiter ging und den neunten Platz erreichte.

Das ist eigentlich eine immense Leistung für den Song, da Michael Jackson laut Variety nun der erste Künstler ist, der in sechs verschiedenen Jahrzehnten Top-10-Songs hatte. Es ist eine Leistung, die bisher noch niemand erreicht hat, auch wenn der verstorbene Andy Williams theoretisch zu Jackson stoßen könnte, wenn einer seiner Songs aus irgendeinem Grund in den 2020er Jahren die Top 10 erreicht.

Hast du dieses Halloween Thriller gehört?