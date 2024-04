Michael J. Fox über sein Leben als Schauspieler in den 80ern: "Nun, man musste talentiert sein"

HQ

Die Schauspielkarriere von Michael J. Fox endete aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung sehr früh, und in den letzten zwei Jahrzehnten hat er in der Folge nur eher sparsam geschauspielert. Aber in den glücklichen Tagen der 80er Jahre war er einer der größten Namen überhaupt, nicht zuletzt dank der Back the Future-Reihe, und es scheint, dass dies eine Ära ist, die er schmerzlich vermisst.

In einem Interview mit dem People-Magazin spricht Fox darüber, wie er den Unterschied zwischen dem Berühmtsein von damals und heute wahrnimmt, und sagt, dass man heutzutage dank der sozialen Medien für alles berühmt werden kann, und fügt hinzu, dass Schauspieler früher härter waren:

"Es gibt einen Ausdruck, auf den ich mich bezog, als sie mir einen Ehren-Oscar gaben - jemand sagte am Tag zuvor zu mir, dass sie darüber sprachen, diesen Preis zu bekommen und berühmt zu sein, und sie sagten: 'Du bist berühmt in den 80ern'. Ich dachte: 'Wow, das ist cool.' Berühmt aus den 80ern. Richtig, wir waren anders. Wir waren härter. Wir hatten keine sozialen Medien, wir hatten nichts von diesem Mist. Wir waren einfach berühmt. Auf sich allein gestellt. Und es war eine tolle Zeit."

Fox erklärte dann, dass man in den 80er Jahren talentiert sein musste, um erfolgreich zu sein, und beschreibt, wie hart die Prominenten dieser Ära arbeiten mussten:

"Nun, man musste talentiert sein. Das hat geholfen. Früher haben wir uns den aufgerissen, unsere Schauspielmuskeln und anderen Schauspielern zugeschaut und mit anderen Schauspielern herumgesessen und über die Schauspielerei geredet und darüber geredet. Und jetzt gibt es Leute, die einfach sagen: 'Wer ist dein Pullover? Was ist dein Pullover, den du trägst? Und was ist das für ein Tanzschritt?« Und du bist die berühmteste Person der Welt."

Was denkst du, gibt es einen Unterschied zwischen den Stars der 80er Jahre und heute?