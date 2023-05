Michael J. Fox sagt, er bereue, Ghost abgelehnt zu haben

HQ

Hier ist ein Detail, das wahrscheinlich nur wenige von uns über die lange Karriere von Michael J. Fox wussten. In den frühen 90er Jahren hatte er die Chance, an der Seite von Whoopie Goldberg in einer der klassischsten Rom-Coms aller Zeiten, Ghost, mitzuspielen.

Die Enthüllung kam während eines Interviews in der ABC-Sendung The View, in dem er von Goldberg interviewt wurde, der fragte, ob es etwas in seiner Karriere gebe, das er bereue, worauf er antwortete:

"Es gab eine Chance, mit Ihnen zu arbeiten, die ich verpasst habe. Sie haben schon früh mit mir über Ghost gesprochen. Ich sagte: 'Das wird nie funktionieren.' Ich sagte: 'Whoopi ist großartig, aber es wird nie funktionieren.' Und dann war es großartig und riesig und ich bin ein verdammter Idiot."

Aber Goldberg war ermutigend und sagte, es sei noch Zeit für die beiden, zusammenzuarbeiten.

"Weißt du was? Es ist noch Zeit. Also, ja, wir werden jetzt etwas finden, was wir tun können."

Natürlich ist es fast unmöglich, sich jemand anderen als Patrick Swayze in der Rolle der wahren Liebe von Demi Moore vorzustellen, aber es ist nicht zu leugnen, dass Fox schon immer ein brillanter und vor allem sehr breit gefächerter Schauspieler war. Vielleicht hätte es also funktionieren können.

Was denkst du, hätte Fox Swayze in Ghost ersetzen können?