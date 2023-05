Michael J. Fox sagt, dass ein Neustart von Zurück in die Zukunft keine gute Idee ist

HQ

Der Schauspieler Michael J. Fox, der wohl am bekanntesten für seine Rolle als Marty McFly in den "Zurück in die Zukunft"-Filmen ist, erklärte kürzlich, dass er die Idee, dass das Franchise einen Neustart bekommt, nicht mag.

In einem kürzlichen Interview mit Variety schien er der Idee zunächst ziemlich zwiespältig gegenüberzustehen. "Ich bin nicht fanatisch", sagte er. "Mach, was du willst. Es ist dein Film. Ich wurde bereits bezahlt."

Dann schien er jedoch eine festere Haltung einzunehmen und sagte, dass wir nicht unbedingt eine neu gestartete Version von Zurück in die Zukunft brauchen.

"Ich glaube nicht, dass es so sein muss. Ich denke, Bob und Bob waren da wirklich schlau. Ich glaube nicht, dass es neu gestartet werden muss, denn werden Sie etwas klarstellen? Du wirst einen besseren Weg finden, die Geschichte zu erzählen? Ich bezweifle es."

Er fügte hinzu, dass irgendwann wahrscheinlich jemand an einen Neustart von Zurück in die Zukunft oder sogar an einen weiteren Eintrag in der beliebten Filmreihe gedacht habe, aber Fox sagt, dass er sich zu diesem Zeitpunkt in den frühen Stadien von Parkinson befunden hätte.