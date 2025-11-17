Michael J. Fox bestätigt für Zootopia 2 in einer sehr passenden Rolle

HQ

Trotz des großen Erfolgs dauerte es fast ein Jahrzehnt, bis Zootopia eine Fortsetzung bekam. Der 26. November ist jedoch der Premierentag, und dem neuesten Trailer nach zu urteilen, scheinen wir einen weiteren Hit zu haben, auf den wir uns freuen können.

Es scheint auch, dass der Hype den Film zu einer echten Honigfalle für Prominente gemacht hat, und er ist vollgepackt mit Hollywood-Elite. Unter anderem dürfen wir uns auf Ke Huy Quan, Andy Samberg, Macaulay Culkin, Stephanie Beatriz, Yvette Nicole Brown, Roman Reigns und... Michael J. Fox. Am Wochenende wurde dessen Anwesenheit in einem Instagram-Post bestätigt, und er wird passenderweise Michael J. the Fox spielen.

Das ist alles, was wir im Moment wissen, aber Sie können ihn sich im Beitrag unten ansehen. Wir werden natürlich Zootopia 2 überprüfen, wenn es soweit ist. Ist das ein Film, den Sie sich ansehen möchten?