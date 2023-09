Michael Gambon ist tot

HQ

Mit einer jahrzehntelangen Karriere würde es sehr lange dauern, all die denkwürdigen Momente zu erwähnen, die wir im Laufe der Jahre im Fernsehen und auf der großen Leinwand gesehen haben, aber die Rolle, an die die meisten Menschen denken, wenn sie Michael Gambon heute hören, ist wahrscheinlich Professor Albus Dumbledore in Harry Potter und der Gefangene von Askaban und jeder Harry-Potter-Film danach. Das bedeutet, dass Menschen jeden Alters über die heutigen Nachrichten traurig sein werden.

Warner Bros. bestätigt in einer Pressemitteilung, dass Michael Gambon tot ist, nachdem er friedlich im Kreise seiner Familie in dem Krankenhaus verstorben ist, in dem er kürzlich wegen einer Lungenentzündung behandelt wurde. Er wurde 82 Jahre alt.

Ruhe in Frieden, Sir Gambon.