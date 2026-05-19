Michael Fassbender und Alicia Vikander treten im südkoreanischen Sci-Fi-Actionfilm Hope auf

Später in diesem Jahr, im Herbst, werden Sci-Fi- und Action-Fans mit einer neuen Geschichte aus dem sich ständig weiterentwickelnden und wachsenden koreanischen Filmsektor verwöhnt. Bekannt als Hope, dreht sich dieser Film im Grunde um eine Gruppe lokaler Behörden, die damit beauftragt sind, ein Monster zu finden und zu stoppen, das die Bewohner eines abgelegenen Dorfes in Südkorea terrorisiert und tötet.

Von Regisseur Na Hong-jin kommend, wird Hope von einem südkoreanischen Cast angeführt, zu dem Hwang Jung-min, Jung Ho-yeon und Zo In-sung gehören, aber es gibt auch einige westliche Ikonen, nämlich das echte Power-Paar Michael Fassbender und Alicia Vikander.

Wir kennen das Premierendatum des Films noch nicht, außer dass er irgendwann im Herbst sein wird, aber ein Teaser-Trailer ist erschienen, ebenso wie die offizielle Zusammenfassung des Films, die Sie unten sehen können.

"Im abgelegenen südkoreanischen Dorf Hope Harbor werden Polizeichef Bum-seok (Hwang Jung-min) und Polizist Sung-ae (Hoyeon) gerufen, um eine mysteriöse Kreatur zu finden, die das Dorf verwüstet hat. Im nahegelegenen Wald macht sich eine Gruppe von Jägern, darunter Sung-ki (Zo In-Sung), auf die Suche nach dem Tier und wird stattdessen gejagt. Aber nicht alles ist so, wie es scheint, und Wahrnehmungen können irreführend sein. Was als Unwissenheit beginnt, pflanzt den Samen der Katastrophe und steigert sich durch menschliche Konflikte zu einer Tragödie kosmischen Ausmaßes."