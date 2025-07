Michael Douglas verabschiedet sich - Keine Pläne, weiter zu schauspielern

HQ

Michael Douglas, rüstige 80 Jahre alt (na ja, irgendwie), hat angekündigt, dass er sich von der Schauspielerei zurückziehen wird - zumindest vorerst. Nach fast 60 Jahren im Geschäft und seit 2022 gibt es keine neuen Rollen mehr, sagt die Hollywood-Legende, dass es an der Zeit ist, eine Pause einzulegen. In einem offenen Statement an seine Fans drückte er seinen Wunsch aus, nicht "nur ein weiterer alter Kerl zu werden, der wie eine Leiche ans Set gerollt wird". Unverblümt, aber fair - und ehrlich gesagt, ziemlich vernünftig angesichts seines Alters.

Auch sein Kampf gegen den Krebs spielte eine Rolle bei dieser Entscheidung. Douglas spricht zwar nicht von einem vollständigen Ruhestand, macht aber deutlich, dass er keine Pläne für ein Comeback hat und sich vorerst würdevoll verabschiedet. Zurzeit ist er an einem kleinen Independent-Filmprojekt beteiligt, aber ansonsten verbringt er lieber Zeit mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones, als einer weiteren großen Produktion hinterherzujagen.

Nach Jahrzehnten ununterbrochener Arbeit hat Douglas Ruhe, Erholung und Familie dem Grind einer weiteren Rolle vorgezogen. Und während er die Tür einen Spalt offen lässt, ist die Botschaft klar: Michael Douglas tritt zurück - auf absehbare Zeit.