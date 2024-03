Michael Douglas spielt Benjamin Franklin im neuen Biopic von Apple TV+

Apple TV+ liebt eindeutig ein gutes Biopic. Der Streamer half nicht nur bei der Finanzierung von Ridley Scotts Epos Napoleon, sondern gab auch grünes Licht für eine Serie, die auf Benjamin Franklin basiert, und insbesondere einem der einflussreichsten Momente in seinem Leben.

Die Serie ist einfach als Franklin bekannt und zeigt, wie Michael Douglas den ikonischen Politiker und Erfinder zum Leben erweckt. Die Serie folgt Franklin, als er das "größte Wagnis" seiner Karriere eingeht, als er sich im Dezember 1776 auf eine geheime Mission nach Frankreich begibt, um bei der Rettung der amerikanischen Unabhängigkeit zu helfen.

Die Show wird am Apple TV+ am April 12, 2024 ausgestrahlt, und Sie können den Trailer, die Zusammenfassung und das Poster dafür unten sehen.

Synopsis: "Basierend auf dem Buch der Pulitzer-Preisträgerin Stacy Schiff "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" erkundet "Franklin " die spannende Geschichte des größten Wagnisses in der Karriere von Benjamin Franklin. Im Dezember 1776 ist Franklin weltberühmt für seine elektrischen Experimente, aber seine Leidenschaft und Macht werden auf die Probe gestellt, als er sich auf eine geheime Mission nach Frankreich begibt, als das Schicksal der amerikanischen Unabhängigkeit auf dem Spiel steht."