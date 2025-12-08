Michael de Santa kehrt in GTA Online: A Safehouse in the Hills zurück

HQ

Zwölf Jahre... Lutsch daran. Zwölf lange Jahre. Aber trotzdem bringen Grand Theft Auto V und sein Online-Modus weiterhin Geld ein, als gäbe es kein Morgen. Los Santos lebt weiter, und Rockstar weiß definitiv, wie man Spieler interessiert hält – denn sie bringen nun einen der alten Hauptcharaktere aus Grand Theft Auto V zurück. Niemand anderes als Michael de Santa moderiert das neue Add-on GTA Online: A Safehouse in the Hills.

Die Nachricht wurde von Rockstar über soziale Medien bekannt gegeben und ermöglicht, wie der Titel schon sagt, den Spielern den Kauf eines riesigen Hauses in den Hügeln von Los Santos. Komplett mit Missionen und einer Geschichte, in der Michael Teil von allem ist. Trevor hatte seine kleinen Auftritte, als GTA Online erstmals gestartet wurde, während Franklin vor einigen Jahren in begrenzter Form zurückkehrte.

Zum ersten Mal seit fast 15 Jahren ist Ned Luke, der Schauspieler, der Michael seine Stimme leiht, zurück im Studio und scheint mindestens genauso begeistert zu sein wie Rockstar selbst.

Wirst du das neue Add-on ausprobieren?