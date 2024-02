Michael Chiklis dementiert Gerüchte, dass er als The Thing in Deadpool 3 auftreten wird

HQ

Kürzlich machte ein Bild die Runde, das darauf hindeutet, dass einer der vielen angeblichen Cameos für den kommenden Deadpool 3 Michael Chiklis seine Rolle als The Thing aus den beiden Fantastic Four Filmen, die in den 2000er Jahren debütierten, wieder aufnehmen wird. Chiklis steht jedoch nicht für Fake News und hat sich für X entschieden, um alle Fan-Hoffnungen zu zerschlagen, dass er im Film auftauchen wird.

Chiklis erklärt: "Zu Ihrer Information, Leute... Das ist eine Fälschung. Es tut uns leid, Sie enttäuschen zu müssen. So viele Leute haben danach gefragt, ich halte es für notwendig, das zu klären. Ich weiß aber, wen sie casten. Es steht mir nicht zu, das zu sagen, aber ich werde das sagen. Ich bin ein Fan seiner Arbeit und wünsche ihm viel Glück und Erfolg damit."

Es gibt Gerüchte, dass der Fantastic Four in Deadpool 3 auftauchen wird, ebenso wie eine ganze Reihe von X-Men und sogar Prominenten wie Taylor Swift. Was die Wahrheit darüber betrifft, was im Film vorkommen wird und was nicht, werden wir mit Sicherheit wissen, wenn Deadpool 3 am 26. Juli 2024 in die Kinos kommt, und vielleicht sogar einen Teaser bekommen, wenn der Trailer angeblich an diesem Wochenende während des Super Bowls erscheint - wenn man diesem Gerücht glaubt.